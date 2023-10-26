Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политически значимых лиц

О возвращении закона №9296-д "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в отношении политически значимых лиц с подписью президента стало известно из официального вебпортала парламента Украины.

Законом предусмотрено, что топ-чиновники будут иметь пожизненный статус PEP вместо трех лет, как это было раньше.

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Кроме того, будет усилена ответственность субъектов первичного финмониторинга, например банков, за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.