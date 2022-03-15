Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ, – Корниенко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме. Согласно документу за сотрудничество с Россией теперь грозит уголовная ответственность.
Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко во время телемарафона.
"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - заявил он.
Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности. В частности, согласно закону №5144 Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "Колаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.
Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.
Закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это новшество также касается юридических лиц. Также лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.
- Ранее сообщалось, что парламент поддержал ряд важных законов, инициированных в частности "Европейской Солидарностью", для усиления безопасности граждан в период агрессии России против Украины
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