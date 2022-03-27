Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за публикацию позиций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину и движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины
Об этом свидетельствует информация в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Согласно документу распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или Министерством обороны Украины или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или из корыстных мотивов, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
- Напомним, Зеленский подписал закон , согласно которому СНБО может признавать территории временно оккупированными.
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