Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта указано, что он возвращен с подписью президента 12 июня.

"Принятие закона будет способствовать утверждению в Украине европейской традиции по поводу празднования ежегодно 8 мая победы над нацизмом и позволит развенчать мифы и манипуляции советско-российской пропаганды", - объясняли в Раде цель принятия законопроекта.

Теперь этот день станет выходным вместо 9 мая.