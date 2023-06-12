Зеленский подписал закон об учреждении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об учреждении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
В карточке законопроекта указано, что он возвращен с подписью президента 12 июня.
"Принятие закона будет способствовать утверждению в Украине европейской традиции по поводу празднования ежегодно 8 мая победы над нацизмом и позволит развенчать мифы и манипуляции советско-российской пропаганды", - объясняли в Раде цель принятия законопроекта.
Теперь этот день станет выходным вместо 9 мая.
- Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект , которым предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
- Рада поддержала законопроект 316 голосами за.
- 30 мая движение "Честно" сообщало, что член фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский был единственным нардепом в Раде, который проголосовал против установления 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.
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