Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5502-д об отмене свободной экономической зоны "Крым"
Об этом свидетельствуют данные в карточке закона.
Отмечается, что закон 19 августа возвращено с подписью Зеленского.
Закон "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" вносит изменения и дополнения в законы "Об обеспечение прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", "О нотариате", "О бесплатной правовой помощи", "О государственных лотереях в Украине".
Закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.
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