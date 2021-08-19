Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона.

Отмечается, что закон 19 августа возвращено с подписью Зеленского.

Закон "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" вносит изменения и дополнения в законы "Об обеспечение прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", "О нотариате", "О бесплатной правовой помощи", "О государственных лотереях в Украине".

Документ отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров. Закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

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