Зеленский подписал закон об отмене налогов на поврежденную оккупантами недвижимость
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым освобождено от налогов недвижимое имущество, уничтоженное или поврежденное в результате боевых действий
Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, которым отменяет начисление и уплату налога за объекты жилой и нежилой недвижимости, разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии РФ. При этом от налогов освобождено имущество независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.
Документ, по замыслу его авторов, будет способствовать налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами, а также обеспечит социальную справедливость при урегулировании налоговых процессов.
- Ранее парламент принял закон о приостановлении выплат по кредитам и/или списанию кредита физических лиц, взявших в банке деньги на покупку квартиры или машины, но потерявших имущество из-за боевых действий или оккупации.
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