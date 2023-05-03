Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины, которым отменяет начисление и уплату налога за объекты жилой и нежилой недвижимости, разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии РФ. При этом от налогов освобождено имущество независимо от включения соответствующей территории в перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

Документ, по замыслу его авторов, будет способствовать налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами, а также обеспечит социальную справедливость при урегулировании налоговых процессов.