Зеленский подписал закон об отмене льгот на импорт товаров и автомобилей
Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий оплату импорта товаров, в том числе - растаможку автомобилей, он вступит в силу с 1 июля
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.
По его словам, президент Владимир Зеленский 30 июня подписал принятый ранее парламентом законопроект 7418, отменяющий налоговые льготы на импорт товаров, в частности автомобилей.
Закон вступит в силу в полном объеме с 1 июля, отметил Железняк.
- Напомним, Верховная Рада весной отменила налоги при импорте товаров, в частности, за растаможку автомобилей. Однако в июне Рада вернула уплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля. С тех пор закон ждал подписи президента.
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