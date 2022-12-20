Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон №7662, несмотря на то, что эту редакцию критиковали общественные эксперты и она противоречит обновленному заключению Венецианской комиссии
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Согласно карточке законопроекта на сайте Парламента, 20 декабря его вернули с подписью от президента.
Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов СГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей.
Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным властям и просили парламент не принимать закон в таком виде.
Законопроект уже был подписан председателем Верховной Рады, поэтому, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, на него должен наложить вето президент Владимир Зеленский.
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19 декабря, по данным фонда DEJURE, Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662.
В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов.
Кроме того, решения ГГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть не прошедший проверку кандидат не может ни при каких обстоятельствах быть назначен судьей КСУ.
Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, при чем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.
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