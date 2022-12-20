Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно карточке законопроекта на сайте Парламента, 20 декабря его вернули с подписью от президента.

Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов СГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей.

Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным властям и просили парламент не принимать закон в таком виде.

Законопроект уже был подписан председателем Верховной Рады, поэтому, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, на него должен наложить вето президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Заключение Венецианской комиссии было ожидаемо, закон о КСУ в таком виде нельзя было принимать, - Геращенко

19 декабря, по данным фонда DEJURE, Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662.

В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов.

Кроме того, решения ГГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть не прошедший проверку кандидат не может ни при каких обстоятельствах быть назначен судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, при чем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb