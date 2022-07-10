Об этом сообщает Верховная Рада в telegram .

"Зеленский подписал законопроект 7432 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного довольствия военнослужащих и других лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения", инициированный "Европейской Солидарностью" и принятый Верховной Радой 19 июня" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно закону, на период военного положения доходы военнослужащих не будут облагаться налогом военным сбором.

Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект об освобождении от уплаты военного сбора военнослужащих.

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