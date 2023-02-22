Зеленский подписал закон об освобождении от налогов на дроны, тепловизоры и рации
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины на беспилотники, тепловизоры, коллиматоры, рации и приборы ночного видения
Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк со ссылкой на законопроекты 8360 и 8361-д , которые Рада приняла 6 февраля.
Президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров", а также "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров".
Кроме того, документы предусматривают возможность получать товары, в частности коптеры, тепловизоры, коллиматоры, рации и приборы ночного видения, в экспресс-отправлениях.
Законы вступают в силу на следующий день после опубликования.
- Мы сообщали, что Верховная Рада Украины 6 февраля приняла закон, освобождающий от пошлин и налога на добавленную стоимость беспилотники, рации, тепловизоры и ряд других товаров.
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