Зеленский подписал закон об освобождении от налогов на дроны, тепловизоры и рации

Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк со ссылкой на законопроекты 8360 и 8361-д , которые Рада приняла 6 февраля.

Президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров", а также "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров".

Кроме того, документы предусматривают возможность получать товары, в частности коптеры, тепловизоры, коллиматоры, рации и приборы ночного видения, в экспресс-отправлениях.

Законы вступают в силу на следующий день после опубликования.