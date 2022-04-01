Зеленский подписал закон об особых условиях вступительной кампании 2022 года

Информация о подписании закона главой государства 1 апреля появилась на сайте Верховной Рады.

Законом предусматривается освободить от прохождения Государственной итоговой аттестации соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.

Кроме того, документ содержит нормы, что прием в учреждения профессионального высшего образования и на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется в особом порядке, определенном Министерством образования и науки Украины, без использования результатов Внешнего независимого оценивания, Единого вступительного экзамена и Единого профессионального вступительного испытания.

Ожидается, что реализация законодательного акта позволит осуществить сохранение студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в военное время, а также снизит социальное напряжение в обществе в части подготовки и составления независимых образовательных оценок и организации вступительной кампании в 2022 году.

Отметим, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования" (№7132) об отмене ГНА, ВНО, Единого вступительного экзамена и Единого профессионального вступительного испытания в 2022 году Верховная Рада приняла 24 марта. Соответствующее решение было поддержано 348 народными депутатами.

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