Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



Отмечается, что, начиная с 2020 года, электронными публичными услугами через Единый государственный вебпортал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.



Закон, который подписал Президент, вводит новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, "связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.



Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.



Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.



В течение этого времени Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

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