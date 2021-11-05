Зеленский подписал закон об олигархах

Об этом сообщили в Офисе президента.



"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - сказал Владимир Зеленский.



Как отмечают в Офисе президента, этот закон обеспечивает правовые границы для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния олигархических интересов на экономическую жизнь Украины.



Закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов должностных лиц с олигархами.



В Офисе президента отмечают, что олигарх - лицо, подпадающее по меньшей мере под три таких критерия:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 (об олигархах) 5 ноября.

Все должностные лица, чьи решения влияют на судьбу общества, должны подавать декларации о своих связях с олигархами."Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы крупным ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", - заявил президент.Также он добавил, что принятию закона препятствовали десятки зависящих от олигархов лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb