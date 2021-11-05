Зеленский подписал закон об олигархах
Президент Украины безотлагательно подписал закон №1780-IX (об олигархах)
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - сказал Владимир Зеленский.
Как отмечают в Офисе президента, этот закон обеспечивает правовые границы для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния олигархических интересов на экономическую жизнь Украины.
Закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов должностных лиц с олигархами.
В Офисе президента отмечают, что олигарх - лицо, подпадающее по меньшей мере под три таких критерия:
- участвует в политической жизни;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;
- подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
"Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы крупным ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", - заявил президент.
Также он добавил, что принятию закона препятствовали десятки зависящих от олигархов лиц.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 (об олигархах) 5 ноября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.99Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное