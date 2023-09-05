Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа – в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Законопроект был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"После вступления закона в силу - на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым", - говорится в публикации.

Как пояснили в Представительстве, главной целью закона является подготовка основы для деоккупации временно подконтрольного российским захватчикам украинского полуострова, поскольку "военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных общин".

Закон также поручает Кабинету Министров в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в АР Крым.

Кроме того, правительство должно в течение 3 месяцев создать районные государственные администрации (РГА) новых районов, а также внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичных властей Крыма после увольнения.

"Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова", - подчеркнули в Представительстве.