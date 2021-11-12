Зеленский подписал закон об энергоэффективности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
"Закон Украины "Об энергетической эффективности", принятый парламентом 21 октября этого года, подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Основная цель закона - создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что закон заложит фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. В частности, в госбюджете предусматриваются расходы на программы повышения энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета. Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
По словам главы Госэнергоэффективности Валерия Безуса, это будет способствовать решению вопроса финансирования государственных программ энергоэффективности.
В пресс-службе отметили, что ведомство уже разработало проект решения по внедрению Государственной программы энергоэффективности до 2027 года. Соответствующий проект постановления внесен в правительство.
Программа предусматривает расширенный спектр мероприятий, а именно - поддержку повышения энергоэффективности не только частных домохозяйств, но и систем централизованного снабжения тепловой энергии, питьевой водой и водоотводом. Это позволит уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные расходы питьевой воды.
Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм вовлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализуемым ЭСКО-проектам составляет 35%.
Среди значимых положений закона также указывается внедрение в квитанциях на оплату услуг по распределению природного газа информации об энергоэффективных мерах, а также обязательно крупных предприятий раз в четыре года проводить энергоаудит. Кроме того, закон обязывает государственные власти и местное самоуправление закупать оборудование с высоким классом энергоэффективности. Использование такого оборудования позволит в дальнейшем экономить больше средств, чем закупка неэнергоэффективной техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное