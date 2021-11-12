Зеленский подписал закон об энергоэффективности

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.



"Закон Украины "Об энергетической эффективности", принятый парламентом 21 октября этого года, подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Основная цель закона - создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что закон заложит фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. В частности, в госбюджете предусматриваются расходы на программы повышения энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета. Кроме того, правительству поручено разработать и утвердить целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.



По словам главы Госэнергоэффективности Валерия Безуса, это будет способствовать решению вопроса финансирования государственных программ энергоэффективности.

В пресс-службе отметили, что ведомство уже разработало проект решения по внедрению Государственной программы энергоэффективности до 2027 года. Соответствующий проект постановления внесен в правительство.

Программа предусматривает расширенный спектр мероприятий, а именно - поддержку повышения энергоэффективности не только частных домохозяйств, но и систем централизованного снабжения тепловой энергии, питьевой водой и водоотводом. Это позволит уменьшить использование электроэнергии и тепловой энергии, а также ежегодные расходы питьевой воды.



Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм вовлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализуемым ЭСКО-проектам составляет 35%.

Среди значимых положений закона также указывается внедрение в квитанциях на оплату услуг по распределению природного газа информации об энергоэффективных мерах, а также обязательно крупных предприятий раз в четыре года проводить энергоаудит. Кроме того, закон обязывает государственные власти и местное самоуправление закупать оборудование с высоким классом энергоэффективности. Использование такого оборудования позволит в дальнейшем экономить больше средств, чем закупка неэнергоэффективной техники.

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