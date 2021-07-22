Зеленский подписал закон об электронных гарантийных документах на бытовую технику
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении гарантийных обязательств на бытовую технику в электронном виде
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, закон предусматривает возможность получения эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя. Речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним.
"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам", - отметили в пресс-службе.
Таким образом, добавили в пресс-службе, состоится улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров, а имплементация положений закона упростит условия ведения бизнеса.
Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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