Зеленский подписал закон об электронных гарантийных документах на бытовую технику

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, закон предусматривает возможность получения эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя. Речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним.



"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам", - отметили в пресс-службе.



Таким образом, добавили в пресс-службе, состоится улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров, а имплементация положений закона упростит условия ведения бизнеса.



Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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