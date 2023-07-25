Об этом говорится на сайте Рады.

Закон №8287 предусматривает перевод учета алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в цифровой формат и упростит его.

Е-марка позволит отслеживать движение этой группы товаров от производителя/импортера к конечному потребителю. Это поможет контролировать полноту и своевременность уплаты акцизного налога. Кроме того каждый гражданин может идентифицировать продукцию и проверить ее законное происхождение.

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Создание электронной системы обращения подакцизных товаров позволит электронно общаться между государственными органами и субъектами хозяйствования. Это сделает процесс заказа бумажных марок акцизного налога устаревшим. Система автоматически рассчитает и выставит счет к оплате за заказанные марки, учитывая сумму акцизного налога.

Что известно об акцизных марках и сигаретах в Украине

Разговоры о введении электронной акцизной марки велись еще до полномасштабного вторжения в РФ. В частности, в 2020 году тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщал, что в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок. Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрихкод.

В июле прошлого года в Украине табачные изделия признали сигареты для нагрева. Поэтому предусматривает запрет их продаж несовершеннолетним и запрет любой рекламы, стимулирование продаж или спонсорство.

11 июля в Украине вступили в силу новые ограничения по табачным изделиям , в частности они касаются рекламы и продажи табачных изделий, а также ответственности за курение электронных сигарет в общественных местах.

Парламент 29 июня поддержал отказ от бумажных акцизных марок и использование вместо них электронных. За это отдали свои голоса 252 народных депутата.