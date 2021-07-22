Зеленский подписал закон об агростраховании

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



"Закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции", - говорится в сообщении.



Так, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам страхования сельхозпродукции на 0,5 п.п. для последующего направления этих средств на поддержку страхования этой продукции.



Документ также определяет механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь. Он определяет объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.



Отмечается, что размер частичного возмещения страховых платежей по закону составляет до 60%. Однако конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности госбюджета в соответствующем порядке использования средств.

В то же время документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.