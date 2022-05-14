Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В документе говорится об ограничениях для создания и деятельности политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдывают действия или бездействие лиц, причастных к этой агрессии.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения.

Список: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "блок Владимира Сальдо".

28 марта в Раде зарегистрирован проект закона о запрете пророссийских партий.

3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий.