Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских политических партий
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
В документе говорится об ограничениях для создания и деятельности политических партий, которые оправдывают или отрицают вооруженную агрессию России против Украины, а также оправдывают действия или бездействие лиц, причастных к этой агрессии.
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения.
- Список: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "блок Владимира Сальдо".
- 28 марта в Раде зарегистрирован проект закона о запрете пророссийских партий.
- 3 мая парламент поддержал закон о запрещении деятельности пророссийских партий.
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