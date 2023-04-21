Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
Президент подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", принятый месяц назад
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Также об этом написал на своей facebook-странице один из инициаторов закона, народный депутат Владимир Вятрович.
Как отмечается на сайте парламента, по состоянию на 21 апреля проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины возвращен с подписью президента.
"Этот системный документ об освобождении нашей страны от маркеров "русского мира". Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается", - написал Вятрович.
Он добавил, что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации за полгода должны освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.
Также, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.
После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы изъять символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики. А в течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть из товарных знаков.
Подробнее об этом законе читайте здесь: В Украине начнут законную деколонизацию
- Сегодня, 21 апреля, президент также подписал закон, согласно которому для принятия в украинское гражданство нужно будет сдать экзамен по украинскому языку и на знание Конституции и истории Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное