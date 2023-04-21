Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. Также об этом написал на своей facebook-странице один из инициаторов закона, народный депутат Владимир Вятрович.

Как отмечается на сайте парламента, по состоянию на 21 апреля проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины возвращен с подписью президента.

"Этот системный документ об освобождении нашей страны от маркеров "русского мира". Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается", - написал Вятрович.

Он добавил, что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации за полгода должны освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.

Также, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.

После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы изъять символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики. А в течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть из товарных знаков.

Подробнее об этом законе читайте здесь: В Украине начнут законную деколонизацию