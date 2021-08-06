Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.



Закон запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств.



Согласно закону, если продавец лекарств сомневается относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления документа, удостоверяющего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.



Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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