Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств малолетним лицам
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.
Закон запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств.
Согласно закону, если продавец лекарств сомневается относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления документа, удостоверяющего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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