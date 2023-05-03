Зеленский подписал закон о запрете продаж и использования фейерверков

Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.

Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента. Таким образом, в Украине будет законодательно запрещено использование большинства пиротехнических средств. Ранее подобные решения принимались локально.

В частности, в столице запрещено использование фейерверков решением Киевсовета, принятым летом 2022 года.

Одна из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук пояснила , что закон вступит в силу через полгода после подписания. Будет запрещено:

использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

"Это решение важно для миллионов украинцев и их домашних любимцев!" – подчеркнула Кравчук.