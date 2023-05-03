Зеленский подписал закон о запрете продаж и использования фейерверков
2 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий обращение и использование большинства пиротехнических изделий как во время войны, так и после
Об этом свидетельствует информация на сайте Совета.
Там отмечено, что документ возвращен с подписью президента. Таким образом, в Украине будет законодательно запрещено использование большинства пиротехнических средств. Ранее подобные решения принимались локально.
В частности, в столице запрещено использование фейерверков решением Киевсовета, принятым летом 2022 года.
Одна из инициаторов законопроекта, нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук пояснила , что закон вступит в силу через полгода после подписания. Будет запрещено:
- использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
"Это решение важно для миллионов украинцев и их домашних любимцев!" – подчеркнула Кравчук.
- Рада приняла соответствующий закон 11 апреля. За это отдали свои голоса 290 нардепов.
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