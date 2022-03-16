Зеленский подписал закон о запрете на распространение российской пропаганды
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора
Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.
Законопроект запрещает печати, телевидению и радио оправдывать, признавать правомерным или отрицать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Также называть вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины как "внутренний конфликт", "гражданский конфликт" или "гражданская война"; отрицать временную оккупацию части территории Украины.
Также запрещена глорификация (прославление) лиц, воюющих против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, вооруженных банд и групп наемников, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации и представителей самопровозглашенных органов.
Закон предусматривает установление санкций политических партий и общественных объединений, действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока военного положения на 30 дней с 26 марта
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