Зеленский подписал закон о запрете на распространение российской пропаганды

Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.



Законопроект запрещает печати, телевидению и радио оправдывать, признавать правомерным или отрицать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Также называть вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины как "внутренний конфликт", "гражданский конфликт" или "гражданская война"; отрицать временную оккупацию части территории Украины.



Также запрещена глорификация (прославление) лиц, воюющих против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, вооруженных банд и групп наемников, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также представителей оккупационной администрации Российской Федерации и представителей самопровозглашенных органов.



Закон предусматривает установление санкций политических партий и общественных объединений, действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о продлении срока военного положения на 30 дней с 26 марта



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