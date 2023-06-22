Зеленский подписал закон о запрете импорта книг из РФ и Белоруссии

Об этом он сообщил в Telegram .

"Текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС", - уточнил Зеленский. .

При этом он отметил, что считает закон правильным.

Предыстория

19 июня 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7459, предусматривающий, в частности, запрет на ввоз и распространение в Украине издательской продукции из РФ, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины.

"Принятие законопроекта позволит защитить сферу украинского книгоиздания и книгораспространения от разрушительного влияния "русского мира", будет способствовать укреплению национальной безопасности, утверждению и распространению украинского языка, развитию национальных культурных индустрий", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Среди авторов законопроекта были спикер ВР Руслан Стефанчук, нардепы Никита Потураев, Александр Корниенко, Евгения Кравчук, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко и другие.

Однако прошел почти год, а закон оставался без подписи президента. Петицию с требованием безотлагательно подписать закон 2309-IX зарегистрировали 16 мая — через две недели она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Также в соцсетях запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон, к которому присоединились Оксана Забужко, Тамара Гориха-Зерня, Владимир Вятрович и другие писатели, издатели, общественные деятели.

20 июня Зеленский ответил на петицию, указав, что относительно подписания закона есть ряд оговорок. В частности, Министерство юстиции предложило его ветировать, потому что заложенные в законе нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной на русском языке, "будут иметь признаки несоответствия" ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины.

Также за вето выступил МИД Украины. У Кулебы отметили, что в данной редакции закон не соответствует нормам и стандартам ЕС в области прав человека, в частности о свободе мнения, защите прав национальных меньшинств, запрете дискриминации по языковому признаку, "а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз" .

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