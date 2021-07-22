Зеленский подписал закон о закупках товаров для борьбы с COVID-19 без использования Prozorro
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в закон "О публичных закупках" по упрощению закупок товаров и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно закону на период действия карантина меняется подход к закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.
В частности, без применения процедуры публичных закупок могут закупаться лекарственные средства, вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным и медицинские изделия для вакцинации от COVID-19, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19, систем снабжения медицинских газов.
Отмечается, что исчерпывающий перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки будет определять Кабинет министров.
По результатам закупки заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его выполнении, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.
В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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