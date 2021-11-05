Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о направлении 800 млн грн на закупку кислородных станций
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций", - говорится в сообщении.
Так, 650 млн грн предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн грн - на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.
Для стационарного лечения пациентов с коронавирусной болезнью медучреждения должны быть обеспечены источниками подачи кислорода. Это могут быть кислородные баллоны, портативные кислородные концентраторы, кислородные резервуары для жидкого кислорода, а также собственные системы генерации кислорода из воздуха - кислородные станции. Установка кислородных станций является надежным способом обеспечения кислородной независимости медицинских учреждений. Закон, подписанный президентом, предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями, что позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах и таким образом снизить логистическую нагрузку", - пояснили в ОПУ.
- Напомним, 4 ноября Верховная Рада 336 голосами приняла закон о выделении 800 млн грн на кислородные станции для больниц.
- Авторы закона Инна Совсун (нардеп фракции "Голос") и Алексей Гончаренко (нардеп фракции "Европейская солидарность") отмечали, что закупка кислородных станций - это единственный способ обеспечить больницам кислородную независимость.
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