Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение въезда на оккупированные территории

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Законом предусматривается, что к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенные Кабинетом Министров.



Речь идет о таких обстоятельствах: возвращение к месту жительства граждан Украины и членов их семей; воссоединение семьи; тяжелая болезнь, смерть близких родственников; необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезд с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.