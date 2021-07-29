Зеленский подписал закон о возможности замены жилья лицам с инвалидностью
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Как отмечается, документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью.
Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. В частности, это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, через обмен на условиях найма.
Также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если оно передаст помещение, которое ему принадлежит, в собственность территориальной громады.
При этом жилье (жилое помещение), предоставляемое такому лицу в результате замены, должно соответствовать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям.
Порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет министров.
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