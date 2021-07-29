Зеленский подписал закон о восстановлении 20% НДС на некоторые виды сельхозпродукции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1600 о восстановлении 20% налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды сельскохозяйственной продукции
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, документ восстанавливает 20% НДС при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы. При этом ставка 14% остается при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса и подсолнечника.
В пресс-службе отметили, что закон призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.
Отмечается, что документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования этого закона.
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