Зеленский подписал закон о восстановлении 20% НДС на некоторые виды сельхозпродукции

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, документ восстанавливает 20% НДС при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы. При этом ставка 14% остается при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса и подсолнечника.



В пресс-службе отметили, что закон призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли.



Отмечается, что документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования этого закона.

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