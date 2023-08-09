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Зеленский подписал закон о цифровизации работы ОСББ

9 августа, 2023 среда
22:33
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 7029, создающий условия для цифровизации процессов управления многоквартирными домами

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Законопроект разработан в сотрудничестве Министерства восстановления, народных депутатов Украины и экспертной среды.

"Закреплена возможность уведомлять совладельцев о собраниях, принятых решениях, протоколах и других вопросах управления общим имуществом в электронной форме. До этого информирование осуществляется только лично или заказным письмом. Проведение собрания совладельцев и общего собрания ОСМД может проводиться онлайн или в смешанном формате (офлайн-онлайн). До этого такое собрание проводилось исключительно очно", - говорится в сообщении.

Кроме этого, законопроект делает возможным электронное голосование с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Закон позволит владельцам квартир делегировать осуществление восстановления домом правлению ОСББ или управляющему. Это критически важно для восстановления поврежденных или уничтоженных многоэтажек, ведь многие владельцы квартир находятся на фронте, вынужденно проживают в другом регионе Украины или за рубежом.

Закон снижает порог принятия решений до 50% + 1 голос. Это изменение в подходах обусловлено тем, что многие жители пассивны и не заинтересованы в управлении. Исключение в виде 75% + 1 голос составляют вопросы отключения от сетей централизованного снабжения коммунальных услуг", - пишет Министерство.

Указанные нововведения позволят совладельцам упростить внутреннюю коммуникацию и снизить затраты на управление многоквартирными домами.

Закон уменьшает бюрократические процессы и устраняет двусмысленность трактовок госрегистраторами.

  • Около 80% проектов восстановления в Украине на сегодня реализуются на средства партнеров или с использованием механизмов международных финансовых институтов.
Украина
Владимир Зеленский
востановление Украины
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