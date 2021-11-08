Зеленский подписал закон о статусе НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий статус Национального антикоррупционного бюро Украины
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы", - говорится в сообщении.
Полномочия назначать и увольнять директора НАБУ получил Кабинет министров.
Отбор на должность директора должна проводить комиссия из шести человек. Трех из них определяет Кабмин, еще троих правительство выбирает из предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до проведения конкурса оказывали помощь в предотвращении и противодействии коррупции.
В то же время Кабмин не может влиять на формирование структуры аппарата НАБУ.
Документом также определяется процедура организации и проведения независимой оценки эффективности работы НАБУ, которую каждый год должна осуществлять соответствующая комиссия.
- Напомним, закон о статусе НАБУ Верховная Рада приняла 19 октября 2021 года. Его поддержали 302 народных депутата.
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