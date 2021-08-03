Зеленский подписал закон о совершенствовании корпоративного управления в банках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках, который необходим для продолжения сотрудничества с Международным Валютным Фондом (МВФ)
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, документ позволит повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту вкладчиков и других кредиторов. Закон также адаптирует банковское законодательство Украины к правовым нормам Европейского Союза.
Так, документ укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка относительно их коллективной годности.
Кроме того, документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления. Это будет способствовать улучшению качества управления банками, включая управление рисками.
Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.
Документом также расширяются полномочия Национального банка в области надзора.
Кроме того, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласования приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования по лицензированию банков и акционеров.
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