Зеленский подписал закон о Службе военного капелланства
В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и подписал закон "О Службе военного капелланства"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - подчеркнул Зеленский.
В пояснительной записке закона говорится, что он "четко разграничивает деятельность церкви и государства и определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства. Определяет функциональные обязанности военного капеллана как военнослужащего".
Во время встречи представители Совета церквей поблагодарили Зеленского за поддержку этого закона, а президент в ответ выразил благодарность за поддержку украинских военных и поздравил с 25 годовщиной создания Совета.
"Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы делаете, чтобы наша жизнь была действительно мирной и спокойной. Делаете своим трудом, своими молитвами, своей повседневной жизнью", - отметил Зеленский.
В пресс-службе добавляют, что во время встречи обсудили также реформу интернатов и противодействие домашнему насилию. Собеседники в этом контексте подчеркнули важность ратификации Стамбульской конвенции. Зеленский подчеркнул, что насилие в семьях - это вопрос, "который нужно урегулировать на законодательном уровне".
"В любом случае, такие вопросы должны обсуждаться в широком круге, и считаю, что Совет церквей должен иметь представителей при обсуждении этого или альтернативного законодательного акта, который защитит людей", - сказал Зеленский.
- Напомним, 30 ноября Рада приняла законопроект о Службе военного капелланства.
- В тот же день стало известно, что ОП готовит законопроект о ратификации Украиной Стамбульской конвенции.
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