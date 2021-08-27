Зеленский подписал закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за газ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа"
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Согласно пояснительной записке к проекту закона он устанавливает порядок урегулирования предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) проблемной задолженности за природный газ и его транспортировку.
В частности, документ предлагает перенос расчетной даты урегулирования задолженности с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021-го; разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени; верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, горячее водоснабжение и т.д., которая образовалась с 1 января 2016 года. Также предлагается остановить принудительное взыскание задолженности по договорам с НАК "Нафтогаз Украины" и операторами газораспределительных сетей.
- Напомним, 14 июля Рада приняла закон №3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".
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