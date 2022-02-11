Зеленский подписал закон о регуляторе в сфере электронных коммуникаций
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи Украины", который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года
Об этом говорится на сайте Минцифры.
Сообщается, что документ предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
"Закон закладывает фундамент для начала надлежащего функционирования с 2022 года закона Украины "Об электронных коммуникациях", выполнения обязательств по соглашению об ассоциации в данной сфере и интеграции в Единый цифровой рынок Е", - говорится в сообщении.
Отмечено, что новый регулятор будет осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, споров по доступу к инфраструктуре, а также осуществлять надзор за их деятельностью.
В частности, сможет применять административно-хозяйственные санкции.
Кроме того, Нацкомиссия будет налагать регуляторные обязательства на поставщиков электронных коммуникационных услуг со значительным рыночным влиянием, определять населенные пункты без фиксированного интернета, мобильной связи и мониторить ситуацию с предоставлением таких услуг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное