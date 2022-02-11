Зеленский подписал закон о регуляторе в сфере электронных коммуникаций

Об этом говорится на сайте Минцифры.



Сообщается, что документ предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.



"Закон закладывает фундамент для начала надлежащего функционирования с 2022 года закона Украины "Об электронных коммуникациях", выполнения обязательств по соглашению об ассоциации в данной сфере и интеграции в Единый цифровой рынок Е", - говорится в сообщении.



Отмечено, что новый регулятор будет осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, споров по доступу к инфраструктуре, а также осуществлять надзор за их деятельностью.



В частности, сможет применять административно-хозяйственные санкции.



Кроме того, Нацкомиссия будет налагать регуляторные обязательства на поставщиков электронных коммуникационных услуг со значительным рыночным влиянием, определять населенные пункты без фиксированного интернета, мобильной связи и мониторить ситуацию с предоставлением таких услуг.

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