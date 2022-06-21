Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Об этом он сообщил в Instagram.

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и различных форм дискриминации", - написал Зеленский.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Подписана 46 странами и Европейским Союзом (Украина подписала в ноябре 2011 года), вступила в силу в 2014 году.

Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.