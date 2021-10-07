Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, он имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.
Отмечается, что имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.
Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.
Нарушение этих требований, согласно закону, тянуть за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.
В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- Напомним, Верховная Рада 22 сентября постановили во втором чтении законопроект о противодействии антисемитизму и его проявлениям.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное