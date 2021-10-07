Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно документу, он имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.



Отмечается, что имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.



Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.



Нарушение этих требований, согласно закону, тянуть за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда, причиненного лицу в результате антисемитизма и его проявлений.



В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 22 сентября постановили во втором чтении законопроект о противодействии антисемитизму и его проявлениям.