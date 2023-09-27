Зеленский подписал закон о пробационном надзоре вместо ареста. Что это значит

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет о законопроекте №9185 от 05.04.2023 года о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения.

В соответствии с ним влияние на правонарушителя будет происходить без изоляции от общества, это альтернатива ограничению свободы.

"Принятие предложенных законопроектом изменений позволит расширить перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы, оптимизировать деятельность следственных изоляторов, что будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит дополнительные возможности для исправления правонарушителей без изоляции от общества", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают необходимым заменить арест во всех санкциях, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, пробационным надзором.

Какое предусмотренное наказание

Пробоционное наблюдение предусматривает наказание от одного до пяти лет, для несовершеннолетних 1-2 года.

Новое наказание возможно из-за:

преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

преднамеренное легкое телесное повреждение;

побои и пытки;

домашнее насилие;

угрозы убийством;

заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

заражение венерической болезнью;

неоказание помощи больному медработником;

насильственное донорство;

эксплуатация детей;

принуждение к вступлению в половую связь;

нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение тайны усыновления;

препятствование профессиональной деятельности журналистов;

грубое нарушение законодательства о труде;

невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

подделка документов;

разглашение банковской тайны;

незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса;

за браконьерство;

публичные призывы к совершению теракта;

поругание над могилой;

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

создание или содержание мест разврата и сводничество;

посев или выращивание снотворного мака или конопли;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

В пресс-службе Министерства Юстиции сообщили, что внедрение пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления личности. Также позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшении количества осужденных.

При избрании нового наказания суд возлагает на осужденного периодически являться для регистрации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Кроме этого, на осужденного могут возложить и другие обязанности:

использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;

трудоустроиться либо по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации, либо обратиться в органы государственной службы занятости;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

ВРУ приняла законопроект в целом 23 августа. Он вступит в силу через полгода после публикации.