Зеленский подписал закон о привлечении Франции к обновлению парка локомотивов Укрзализныци

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить обновление парка грузовых электрических локомотивов Укрзализныци. Проект предусматривает закупку 130 локомотивов со значительной локализацией производства в Украине.



Отмечается, что закупка локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и путем государственных внешних заимствований. Французская сторона предоставит Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.



Согласно рамочному соглашению официальная поддержка составит до 85% от общей суммы контрактов. Украина должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750,1 млн евро. В частности, 350 млн евро будет казначейская ссуда правительства Франции, а 400,1 млн евро - банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export, действующей от имени правительства Французской Республики.

Проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. За выполнение контрактов ответственен французский поставщик при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% суммы экспортных контрактов.