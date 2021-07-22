Зеленский подписал закон о привлечении Франции к обновлению парка локомотивов Укрзализныци
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Францией по официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов Укрзализныци
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить обновление парка грузовых электрических локомотивов Укрзализныци. Проект предусматривает закупку 130 локомотивов со значительной локализацией производства в Украине.
Отмечается, что закупка локомотивов будет осуществляться за счет государственного бюджета и путем государственных внешних заимствований. Французская сторона предоставит Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.
Согласно рамочному соглашению официальная поддержка составит до 85% от общей суммы контрактов. Украина должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750,1 млн евро. В частности, 350 млн евро будет казначейская ссуда правительства Франции, а 400,1 млн евро - банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export, действующей от имени правительства Французской Республики.
Проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. За выполнение контрактов ответственен французский поставщик при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% суммы экспортных контрактов.
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