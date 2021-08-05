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Зеленский подписал закон о предотвращении аварий на объектах повышенной опасности

5 августа, 2021 четверг
15:56
Экономика Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон имеет целью уменьшить количество аварий на объектах повышенной опасности, а также согласовать законодательство Украины с правовым полем Европейского Союза.

Так, документ уточняет терминологию и упорядочивает процедуру идентификации объектов повышенной опасности первого, второго или третьего класса.

Документ также отменяет декларации безопасности на таких объектах. Зато операторы объектов повышенной опасности первого и второго классов самостоятельно определяют и утверждают политику предупреждений аварий на этих объектах и предоставляют ее Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также готовят и подают отчет о мерах безопасности на объектах, которые они эксплуатируют.

Согласно закону операторы разрабатывают планы локализации и ликвидации аварий и их последствий для каждого своего объекта повышенной опасности. Такие планы пересматриваются не реже чем раз в три года.

Кроме того, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления разрабатывают внешние планы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на объектах повышенной опасности первого класса и последствия которых могут выйти за пределы этого объекта.

Законом также определен порядок действий в случае возникновения аварии на объектах повышенной опасности. Среди прочего предполагается, что оператор таких объектов обязан самостоятельно приостанавливать деятельность производства, на котором произошла авария.

Кроме того, документ совершенствует механизм координации между соответствующими органами надзора с учетом полномочий компетентного органа, а также процедуры предоставления информации после несчастного случая на объекте.

Отмечается, что закон вступает в силу через год после дня его опубликования. При этом пункты 3 и 4 вступают в силу в день публикации.

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