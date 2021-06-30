Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам"
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
"Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 грн, для II группы инвалидности - 4800 грн для III группы инвалидности и детей с инвалидностью - 3700 грн ", - говорится в сообщении.
Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого получивших инвалидность.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.
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