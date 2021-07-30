Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О платежных услугах" № 1591-IX, который парламент принял 30 июня 2021 года.



Согласно сообщению, закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.



В частности, документ адаптирует украинское законодательство в правовое поле Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.



Закон определяет девять категорий поставщиков платежных услуг. В нем также появляются новые участники рынка - учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.



Также по закону будет существовать девять платежных услуг, из которых две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).



Отмечается, что небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.



Согласно документу НБУ получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. ИХ функционирование предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.



Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и / или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций - поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.



Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.