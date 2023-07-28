Соответствующий закон "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины" подписал 28 июля украинский лидер.

"Украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый - новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря. Изменение обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц", - говорится в пояснительной записке.

Согласно новым нормам, 25 декабря в Украине будут праздновать Рождество Христово, 15 июля – День Украинской Государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

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"И, как следствие, перенесение дат празднования Дня Украинской Государственности, когда чествуется память выдающегося государствотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины, которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы", добавляют в документе.

Сообщается, что закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования. Впрочем, в этом году День Украинской Государственности еще отмечают 28 июля.

14 июля этот проект закона поддержал Верховная Рада.