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Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям

2 октября, 2023 понедельник
17:05
Общество

2 октября в Раду вернули законопроект, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям, с подписью президента Украины Владимира Зеленского

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины .

В соответствии с проектом закона №9638 от 21.08.2023 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц семьи будут получать выплаты зарплаты пленных.

"Лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или захваченных заложниками, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах, сохраняется денежное довольствие по последнему месту прохождения службы в размере должностного оклада, оклада по специальному звании, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия. Семьям указанных лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты ежемесячно выплачивается денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины", - говорится в пояснительной записке.

Однако уточняется, что это не распространяется на людей, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Зарплату пленного будут получать супруга (супруг), а в случае отсутствия - совершеннолетние дети, проживавшие вместе с человеком, или законные представители или усыновители несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства - независимо от их возраста) такого лица, а также лица, находящиеся на содержании пленника, или родители.

Также закон содержит уточнение о порядке выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков в случае гибели.

Кроме этого, законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

  • По состоянию на 19 сентября Украина выплатила более 90 млн государственной помощи пленным.
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