Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Закон дает Минфину по предложению Нацбанка участвовать в выводе с рынка системно важного банка в связи с основаниями, возникшими при полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Банк будут национализироваться, относя к категории неплатежеспособных. Это не потребует докапитализации от государства. Будут продавать банк за 1 грн независимо от фактического размера его регулятивного капитала на день принятия соответствующего решения Нацбанком.

6 октября Верховная Рада проголосовала за законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb