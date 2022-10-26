Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях военного положения
Президент Владимир Зеленский 26 апреля подписал закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Закон дает Минфину по предложению Нацбанка участвовать в выводе с рынка системно важного банка в связи с основаниями, возникшими при полномасштабном вторжении РФ в Украину.
Банк будут национализироваться, относя к категории неплатежеспособных. Это не потребует докапитализации от государства. Будут продавать банк за 1 грн независимо от фактического размера его регулятивного капитала на день принятия соответствующего решения Нацбанком.
- 6 октября Верховная Рада проголосовала за законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения.
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