Зеленский подписал закон о механизмах вывода банков с рынка

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, а также позволит удовлетворить как можно большее количество кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка. Документ также позволит снизить расходы государства на неплатежеспособные банки.



Согласно документу, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производство о взыскании ущерба, причиненного банку в результате национализации или экспроприации имущества банка, или его реквизиции, разрушения, вреда или обесценения из-за военных действий, вооруженных конфликтов или гражданских беспорядков.



Кроме того, закон определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, в результате таких действий получившим имущественную выгоду. В частности, предполагается добровольное возмещение причиненного ущерба.



Документом также уточнена процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочий ФГВФЛ и тому подобное.



Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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