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Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих агрессию РФ

23 мая, 2022 понедельник
12:39
Общество

В рамках новых санкций активы физических и юридических лиц, так или иначе поддерживающие агрессию России, будут взиматься в бюджет страны

Об этом говорится в законе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что закон, который Верховная Рада приняла еще 12 мая, называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц".

Документ устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться.

Кроме того, определены четкие критерии, определяющие, может ли лицо будет отнесено к таким, на кого распространяется действие санкций.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – комментирует Зеленский.

Ответственным за поиск активов и обращение в суд, скорее всего, назначат Министерство юстиции Украины. Орган исполнительной власти будет организовывать работу по выявлению и розыску активов, подлежащих замораживанию.

Осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Новости
Владимир Зеленский
Офис президента Украины
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