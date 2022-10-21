Зеленский подписал закон о добровольном военном учете для женщин

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

На сайте Верховной Рады Украины отмечается, что проект Закона о внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" 21.10.2022 возвращен с подписью от президента.

"11. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных", - отмечается в документе.

21 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.

7 октября Рада приняла закон о военном учете для женщин по желанию.