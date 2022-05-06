Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
Сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о десоветизации нашего законодательства. Депутаты его одобрили еще 21 апреля
Об этом написал на своей странице в фейсбук спикер парламента Руслан Стефанчук .
Отныне в законодательстве Украины нет:
- стремление воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
- упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
- ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других.
Кабмин должен в течение трех месяцев десоветизировать нормативно-правовые документы, а также наработать новые жилищный, трудовой и кодекс об административных проступках.
Согласно законопроекту отменили 1 200 актов органов госвласти и управления РСФСР и Союза ССР.
"Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости", - добавил Руслан Стефанчук.
- 21 апреля, ВР приняли ряд решений, касающихся, в частности, десоветизации законодательства, освобождения от налогообложения переданной ВСУ техники оккупантов, увеличения резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн и других тем.
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