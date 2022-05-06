Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины

Об этом написал на своей странице в фейсбук спикер парламента Руслан Стефанчук .

Отныне в законодательстве Украины нет:

стремление воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";

упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";

ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;

приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других.

Кабмин должен в течение трех месяцев десоветизировать нормативно-правовые документы, а также наработать новые жилищный, трудовой и кодекс об административных проступках.

Согласно законопроекту отменили 1 200 актов органов госвласти и управления РСФСР и Союза ССР.

"Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости", - добавил Руслан Стефанчук.

21 апреля, ВР приняли ряд решений, касающихся, в частности, десоветизации законодательства, освобождения от налогообложения переданной ВСУ техники оккупантов, увеличения резервного фонда госбюджена на 200 млрд грн и других тем.

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