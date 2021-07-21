Зеленский подписал закон, который признает коренные народы Крыма

Об этом сообщает Офис президента.

Документ направлен на защиту прав коренных народов, предоставление им инструментов работы с государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов.

Закон определяет, что коренными народами, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов.

Законом запрещается отрицание этнической принадлежности коренных народов Украины.

Согласно документу, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих традиций и обычаев, сохранение культурного наследия; определение перечня мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры.

Коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.